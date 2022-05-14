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Регион 14.05.2022 22:00

На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,4

На юге Грузии в субботу вечером зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4, информации о разрушениях не поступало, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга страны.

По данным центра, землетрясение было произошло в 21:14 по тбилисскому времени (совпадает с бакинским), очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр землетрясения располагался в Дманисском муниципалитете, в 9 километрах от села Самеба.

В этом же районе в феврале текущего года произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Село Самеба находится на границе краев Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети.

Ранее в центре сейсмического мониторинга объяснили журналистам, что указанный район является сейсмически активным, так как помимо тектонической активности, характерной для этой территории, здесь также наблюдается поствулканическая активность.

"Джавахетский хребет имеет вулканическое происхождение. Там есть потухшие вулканы и для региона характерна поствулканическая магматическая активность", - заявила ранее журналистам руководитель центра Тея Годоладзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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