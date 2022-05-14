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Регион 14.05.2022 22:30

Глава МИД Турции заявил, что население страны против членства Швеции и Финляндии в НАТО

Большинство граждан Турции против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, так как власти этих скандинавских стран поддерживают курдских экстремистов, заявил в субботу глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Подавляющее большинство граждан Турции против членства этих двух стран. Люди просят нас заблокировать их вступление", - сказал он журналистам в Берлине перед началам встречи глав МИД НАТО.

Чавушоглу повторил, что Анкара считает недопустимым, чтобы в НАТО были страны, поддерживающие курдские формирования, против которых армия Турции ведет борьбу.

"Нам нужно поговорить обо всем этом с союзниками и с этими двумя странами", - подытожил он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, НАТО, МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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