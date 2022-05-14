Ушел из жизни певец Ренат Ибрагимов

Народный артист РСФСР, певец Ренат Ибрагимов скончался на 75-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" дочь артиста.
"Да, это так. Я подтверждаю, что папа умер", - сказала собеседница агентства.
Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове. После его семья переехала в Казань, где он окончил Казанскую государственную консерваторию.
Свой творческий путь Ибрагимов начал на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. М.Джалиля, где исполнил ведущие партии в операх. В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом V Всесоюзного конкурса артистов эстрады.
Известность к Ибрагимову пришла после его участия в конкурсе песни "Красная гвоздика" в Сочи, где он получил главную премию.
Наряду с музыкальными выступлениями, Ибрагимов также снялся в ряде кинофильмов, наиболее известным из которых является "Итальянский контракт" (1993). Снял и несколько кинокартин. Он выпустил кинофильмы "Работа, есть работа", "К доске".
В 1999 году Ибрагимов основал "Театр песни Рената Ибрагимова".
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