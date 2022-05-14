«Ливерпуль» стал восьмикратным обладателем Кубка Англии по футболу

Футбольный клуб "Ливерпуль" в серии послематчевых пенальти обыграл "Челси" (Лондон) в финале Кубка Англии.
Основное время игры на лондонском стадионе "Уэмбли" завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время команды голов также не забили.
В серии пенальти точнее оказались футболисты "Ливерпуля" - 6:5.
"Ливерпуль" стал восьмикратным обладателем Кубка, это первая победа клуба в турнире с 2006 года.
Кубок Англии - старейший турнир в футболе, он проводится с 1871 года. Чаще всего его выигрывал лондонский "Арсенал", у команды 14 трофеев.
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