В Северной Корее коронавирус унес жизни еще 15 человек

В КНДР от коронавируса скончались 15 человек, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на власти страны.

"Северная Корея сообщает, что в субботу было зарегистрировано еще 15 смертей от COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным властей, у около 296 тыс. человек наблюдаются такие симптомы как повышенная температура. Азиатские СМИ поясняют, что подобные симптомы могут указывать на заражение коронавирусом.

"Ренхап" со своей стороны подчеркивает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", потому что в КНДР недостаточно оборудования для выявления именно COVID-19.

В пятницу Пхеньян сообщал о 21 человеке, скончавшемся от последствий заражения коронавирусом.

Эпидемиологическая обстановка в Северной Корее обсуждалась ранее на этой неделе на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, которое прошло под председательством генсека ТПК Ким Чен Ына. Он заявил, в частности, что распространение инфекции - "большое потрясение с момента основания страны".