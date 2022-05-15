Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7674 RUR   0.0261 GBR   2.0778 TRY   0.1103

Цена на нефть

12.05 $/bbl +/- WTI 106.13 +0.42 Brent 107.45 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 15.05.2022 09:00

В Северной Корее коронавирус унес жизни еще 15 человек

В КНДР от коронавируса скончались 15 человек, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на власти страны.

"Северная Корея сообщает, что в субботу было зарегистрировано еще 15 смертей от COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным властей, у около 296 тыс. человек наблюдаются такие симптомы как повышенная температура. Азиатские СМИ поясняют, что подобные симптомы могут указывать на заражение коронавирусом.

"Ренхап" со своей стороны подчеркивает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", потому что в КНДР недостаточно оборудования для выявления именно COVID-19.

В пятницу Пхеньян сообщал о 21 человеке, скончавшемся от последствий заражения коронавирусом.

Эпидемиологическая обстановка в Северной Корее обсуждалась ранее на этой неделе на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, которое прошло под председательством генсека ТПК Ким Чен Ына. Он заявил, в частности, что распространение инфекции - "большое потрясение с момента основания страны".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


Южнокорейская разведка заметила признаки подготовки Северной Кореи к ядерному испытанию

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az