В Северной Корее коронавирус унес жизни еще 15 человек

В КНДР от коронавируса скончались 15 человек, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на власти страны.
"Северная Корея сообщает, что в субботу было зарегистрировано еще 15 смертей от COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным властей, у около 296 тыс. человек наблюдаются такие симптомы как повышенная температура. Азиатские СМИ поясняют, что подобные симптомы могут указывать на заражение коронавирусом.
"Ренхап" со своей стороны подчеркивает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", потому что в КНДР недостаточно оборудования для выявления именно COVID-19.
В пятницу Пхеньян сообщал о 21 человеке, скончавшемся от последствий заражения коронавирусом.
Эпидемиологическая обстановка в Северной Корее обсуждалась ранее на этой неделе на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, которое прошло под председательством генсека ТПК Ким Чен Ына. Он заявил, в частности, что распространение инфекции - "большое потрясение с момента основания страны".
Азербайджанские военные отправились на учения Anatolian Phoenix-2022 в Турцию
Председатель Законодательной палаты парламента Узбекистана прибыл в Азербайджан
Замглавы МИД Азербайджана рассказал аргентинским сенаторам о ситуации на Южном Кавказе
Экс-министр считает увеличение поставок азербайджанского газа наиболее перспективным вариантом для Болгарии
Эрдоган и Алиев приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин в Турции
Бизнес-миссия из Австрии обсудит сотрудничество с азербайджанскими компаниями
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Бербок сообщила об участии во встрече глав МИД НАТО коллег из Финляндии и Швеции
Беларусь продлила безвизовый въезд для граждан Латвии и Литвы до конца года
Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии обсудили вопрос вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
С AccessBank вы зарабатываете в два раза больше!
В Бакинской высшей школе нефти состоялось открытие межвузовского республиканского чемпионата по баскетболу
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ