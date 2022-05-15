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Внешняя политика 15.05.2022 09:43

Замглавы МИД Азербайджана рассказал аргентинским сенаторам о ситуации на Южном Кавказе

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках визита в Латинскую Америку провел встречу с членами Комитета по международным отношениям Сената Аргентины, сообщили в МИД Азербайджана.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в ходе встречи официальный представитель МИД Азербайджана подчеркнул важность расширения двусторонних межпарламентских связей, дал подробную информацию о новых политических реалиях в регионе Южного Кавказа после Второй Карабахской войны 2020 года, восстановительных работах на освобожденных территориях страны.

Таким образом, завершился визит делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым в Латинскую Америку, отметили в МИД.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРГЕНТИНА, МИД


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