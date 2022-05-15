Не менее 10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете в США

Вооруженный мужчина устроил стрельбу в супермаркете города Буффало американского штата Нью-Йорк, в результате погибли 10 человек, еще трое получили ранения, сообщил телеканал NBC со ссылками на власти.
Как сообщил комиссар городской полиции Джозеф Грамалья, подозреваемый 18-летний белый мужчина, одетый в камуфляжную форму, открыл стрельбу из автоматической винтовки сначала на автомобильной стоянке у магазина и продолжил ее в помещении. После стрельбы он был арестован. Свои действия он транслировал в прямом эфире.
По словам Грамальи, среди жертв и пострадавших 11 чернокожих и двое белых.
Специальный представитель ФБР в Буффало Стивен Бэллия заявил, что дело будет расследовано как преступление на почве расовой ненависти.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сменившая на этом посту Джен Псаки, заявила, что президент Джо Байден регулярно получает обновленную информацию о стрельбе и ее последствиях.
"Президент был проинформирован своим советником по национальной безопасности об ужасной стрельбе в Буффало (...). Он будет продолжать получать обновленную информацию по мере ее поступления", - сказала она.
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