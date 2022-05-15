Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7674 RUR   0.0261 GBR   2.0778 TRY   0.1103

Цена на нефть

12.05 $/bbl +/- WTI 106.13 +0.42 Brent 107.45 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.05.2022 10:00

Не менее 10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете в США

Вооруженный мужчина устроил стрельбу в супермаркете города Буффало американского штата Нью-Йорк, в результате погибли 10 человек, еще трое получили ранения, сообщил телеканал NBC со ссылками на власти.

Как сообщил комиссар городской полиции Джозеф Грамалья, подозреваемый 18-летний белый мужчина, одетый в камуфляжную форму, открыл стрельбу из автоматической винтовки сначала на автомобильной стоянке у магазина и продолжил ее в помещении. После стрельбы он был арестован. Свои действия он транслировал в прямом эфире.

По словам Грамальи, среди жертв и пострадавших 11 чернокожих и двое белых.

Специальный представитель ФБР в Буффало Стивен Бэллия заявил, что дело будет расследовано как преступление на почве расовой ненависти.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сменившая на этом посту Джен Псаки, заявила, что президент Джо Байден регулярно получает обновленную информацию о стрельбе и ее последствиях.

"Президент был проинформирован своим советником по национальной безопасности об ужасной стрельбе в Буффало (...). Он будет продолжать получать обновленную информацию по мере ее поступления", - сказала она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, США, ИНЦИДЕНТ, СТРЕЛЬБА


Похожие новости


Судья в США оправдал полицейских, уволенных за убийство вооруженного бродяги в 2018 г В США по ошибке освободили обвиняемого в краже бульдогов Леди Гаги Шесть человек погибли в результате стрельбы в калифорнийском Сакраменто Байден: вслед за США свыше 30 стран решили высвободить нефть из резервов Барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался в возрасте 50 лет Умерла бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az