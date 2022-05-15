Япония и США запланировали усилить сотрудничество в отрасли полупроводников

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорятся об усилении сотрудничества стран в сфере исследований и производства полупроводников на встрече, назначенной на 23 мая. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве.
По его словам, Токио ожидает увеличить доступность полупроводников в чрезвычайных ситуациях и укрепить экономическую безопасность, снизив зависимость от чипов из Южной Кореи и Тайваня (Китай).
Источник издания указал, что Кисида и Байден также могут сделать совместное заявление о расширении сотрудничества США и Японии в оборонной сфере, в том числе в таких областях как космос и киберпространство.
Байден посетит Республику Корея и Японию с 20 по 24 мая. Отмечается, что в каждой стране он проведет двусторонние встречи с местными лидерами. В Токио президент США также встретится с лидерами Австралии и Индии.
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