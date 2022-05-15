Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7674 RUR   0.0261 GBR   2.0778 TRY   0.1103

Цена на нефть

12.05 $/bbl +/- WTI 106.13 +0.42 Brent 107.45 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.05.2022 11:30

Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии обсудили вопрос вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО

Министры иностранных дел Турции, Швеции и Финляндии Мевлют Чавушоглу, Анн Линде и Пекка Хаависто обсудили в ходе трехсторонней встречи в Берлине вопрос вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО, пишет «Анадолу».

Издание отмечает, что о проведении встречи сообщил в твиттере глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. «Я встретился со своими шведским и финским коллегами на полях неофициальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Берлине», - написал он.

Ранее Чавушоглу касался вопроса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, пояснив царящие в Турции настроения.

«Швеция и Финляндия открыто поддерживают PКК/YPG. Это негативно сказывается на чувствах нашего народа, несмотря на все наши предупреждения о недопустимости этого. Страна, которая хочет вступить в ряды союзников, не должна опекать террористов, которые нападают на нас каждый день, убивают наших мирных жителей, военнослужащих и полицейских», - приводит издание его слова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az