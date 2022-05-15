Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии обсудили вопрос вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО

Министры иностранных дел Турции, Швеции и Финляндии Мевлют Чавушоглу, Анн Линде и Пекка Хаависто обсудили в ходе трехсторонней встречи в Берлине вопрос вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО, пишет «Анадолу».
Издание отмечает, что о проведении встречи сообщил в твиттере глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. «Я встретился со своими шведским и финским коллегами на полях неофициальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Берлине», - написал он.
Ранее Чавушоглу касался вопроса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, пояснив царящие в Турции настроения.
«Швеция и Финляндия открыто поддерживают PКК/YPG. Это негативно сказывается на чувствах нашего народа, несмотря на все наши предупреждения о недопустимости этого. Страна, которая хочет вступить в ряды союзников, не должна опекать террористов, которые нападают на нас каждый день, убивают наших мирных жителей, военнослужащих и полицейских», - приводит издание его слова.
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