Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии обсудили вопрос вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО

Министры иностранных дел Турции, Швеции и Финляндии Мевлют Чавушоглу, Анн Линде и Пекка Хаависто обсудили в ходе трехсторонней встречи в Берлине вопрос вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО, пишет «Анадолу».

Издание отмечает, что о проведении встречи сообщил в твиттере глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. «Я встретился со своими шведским и финским коллегами на полях неофициальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Берлине», - написал он.

Ранее Чавушоглу касался вопроса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, пояснив царящие в Турции настроения.

«Швеция и Финляндия открыто поддерживают PКК/YPG. Это негативно сказывается на чувствах нашего народа, несмотря на все наши предупреждения о недопустимости этого. Страна, которая хочет вступить в ряды союзников, не должна опекать террористов, которые нападают на нас каждый день, убивают наших мирных жителей, военнослужащих и полицейских», - приводит издание его слова.