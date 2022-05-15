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Оборона 15.05.2022 11:46

Азербайджанские военные отправились на учения Anatolian Phoenix-2022 в Турцию

Азербайджанские военные отправились в турецкую Конью для участия в международных поисково-спасательных учениях Anatolian Phoenix-2022, сообщили в воскресенье в министерстве обороны Азербайджана.

«Военнослужащие ВВС Азербайджана отправились в город Конья Турецкой Республики для участия в международных поисково-спасательных учениях Anatolian Phoenix-2022», - говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.

В Минобороны добавили, что в учениях, которые пройдут с 16 по 27 мая, будут задействованы авиационные средства ВВС Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ВВС, УЧЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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