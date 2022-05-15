Беларусь продлила безвизовый въезд для граждан Латвии и Литвы до конца года

Минск продлил до конца 2022 года безвизовый въезд для граждан Латвии и Литвы, сообщили в белорусском МИД в воскресенье.

"Принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии", - говорится в сообщении ведомства.

Там указано, что данное решение принято главой белорусского государства с учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан.

"Данный шаг позволит гражданам соседних государств составить собственное объективное представление о современной Беларуси, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой нашего народа", - сообщили в ведомстве.

Там выразили уверенность, что такой подход может служить ориентиром для западных соседей в плане поиска путей нормализации отношений и непростой ситуации в регионе.

Ранее безвизовый порядок въезда в Беларусь разрешили для граждан Литвы и Латвии с 15 апреля по 15 мая.