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СНГ 15.05.2022 12:00

Беларусь продлила безвизовый въезд для граждан Латвии и Литвы до конца года

Минск продлил до конца 2022 года безвизовый въезд для граждан Латвии и Литвы, сообщили в белорусском МИД в воскресенье.

"Принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии", - говорится в сообщении ведомства.

Там указано, что данное решение принято главой белорусского государства с учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан.

"Данный шаг позволит гражданам соседних государств составить собственное объективное представление о современной Беларуси, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой нашего народа", - сообщили в ведомстве.

Там выразили уверенность, что такой подход может служить ориентиром для западных соседей в плане поиска путей нормализации отношений и непростой ситуации в регионе.

Ранее безвизовый порядок въезда в Беларусь разрешили для граждан Литвы и Латвии с 15 апреля по 15 мая.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ВИЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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