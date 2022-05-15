Бербок сообщила об участии во встрече глав МИД НАТО коллег из Финляндии и Швеции

Представители Швеции и Финляндии принимают участие в неформальной встрече глав МИД НАТО, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, открывая в воскресенье конференцию в Берлине.
"Вчера к нам присоединились наши коллеги из Финляндии и Швеции", - сказала Бербок.
Ранее Швеция и Финляндия изъявили желание вступить в НАТО. Для этого необходимо согласие всех стран, уже входящих в этот альянс.
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