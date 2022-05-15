Замгенсека НАТО считает возможным консенсус с Турцией по вступлению в альянс Швеции и Финляндии

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ считает, что удастся найти консенсус с Турцией по вопросу вступления в альянс Финляндии и Швеции.

«Турция выразила свою озабоченность. Уверен, условия для компромисса будут найдены», - заявил представитель альянса, слова которого приводит «Анадолу».

Перед заседанием глав МИД НАТО в Берлине, куда он приехал вместо генсека альянса Йенса Столтенберга, заразившегося коронавирусом, Джоанэ сообщил СМИ, что переговоры с Турцией по данной теме накануне носили открытый и конструктивный характер.

«Турция является важным союзником и выразила озабоченность, которая решается между друзьями и союзниками. И я уверен, если эти страны (Швеция и Финляндия) решат - а это, как я понимаю, произойдет в ближайшие дни - сообщить о своем стремлении к членству в НАТО, мы сможем найти условия для достижения консенсуса», - заявил замгенсека НАТО.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что страна, которая будет союзником в НАТО, не должна поддерживать YPG/PKK.

«Эти две страны (Швеция и Финляндия) открыто поддерживают PKK и YPG. А это террористические организации», - пояснил глава турецкой дипломатии.

Накануне министры иностранных дел Турции, Швеции и Финляндии Мевлют Чавушоглу, Анн Линде и Пекка Хаависто провели трехсторонную встречу в Берлине. Стороны обсудили вопрос вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО.