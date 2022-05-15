Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7674 RUR   0.0261 GBR   2.0778 TRY   0.1103

Цена на нефть

12.05 $/bbl +/- WTI 106.13 +0.42 Brent 107.45 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.05.2022 14:30

Финляндия подаст заявку о членстве в НАТО

Финляндия в воскресенье приняла официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО.

Решение принято на совместном заседании президента и правительственного комитета по внешней политике и политике безопасности. Оно будет обсуждаться в парламенте в понедельник, и голосование, как ожидается, состоится во вторник. Заявка будет подана в НАТО, по данным СМИ, в среду.

"Сегодня президент и правительственный комитет по внешней политики обороне приняли решение подать заявку на членство в НАТО. Это исторический день. Открывается новая эра", - сказал на пресс-конференции президент Саули Ниинистё (Sauli Niinisto).

По его словам, к этому решению Финляндию подтолкнули события в Украине. Он подчеркнул, что "заявление Финляндии о членстве не направлено против кого бы то ни было".

"Безопасность - это не игра с нулевой суммой. Когда безопасность Финляндии максимальна, она ни от кого не зависит, повышается общая безопасность", - сказал президент. Он отметил, что членство в НАТО поддерживается в обществе страны.

12 мая Ниинистё и премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin) выступили с совместным заявлением, в котором высказались за приоритетное вступление страны в НАТО.

Членство в НАТО поддержали также парламентские комитеты по обороне и внешней политике. По подсчетам телерадиовещания Yle, за вступление в НАТО выступают около 130 депутатов парламента из 200.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному по заказу портала телерадиовещания Yle, 76% финнов хотят видеть Финляндию в НАТО.

Заявка сначала будет рассмотрена Советом НАТО, после чего начнутся переговоры с НАТО и соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса, что может занять месяцы.

Такие крупные страны НАТО как США, Франция, Германия и Великобритания пообещали поддержку Финляндии в течение периода рассмотрения заявки. Финляндия должна будет обратиться за помощью и уточнить, какая помощь потребуется. Это может быть военная поддержка, обмен разведданными, киберзащита и проведение совместных военных учений.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Финляндию и Швецию примут в альянс "с распростертыми объятиями" и обещал провести процедуры приема в кратчайшие сроки.

Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции увеличит протяженность границ РФ с блоком еще более чем на 1,2 тыс. км.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО


Похожие новости


Турция выразила свою обеспокоенность действиями Швеции и Финляндии - Чавушоглу Глава МИД Финляндии надеется избежать напряженности на границе с РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az