Финляндия подаст заявку о членстве в НАТО

Финляндия в воскресенье приняла официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО.
Решение принято на совместном заседании президента и правительственного комитета по внешней политике и политике безопасности. Оно будет обсуждаться в парламенте в понедельник, и голосование, как ожидается, состоится во вторник. Заявка будет подана в НАТО, по данным СМИ, в среду.
"Сегодня президент и правительственный комитет по внешней политики обороне приняли решение подать заявку на членство в НАТО. Это исторический день. Открывается новая эра", - сказал на пресс-конференции президент Саули Ниинистё (Sauli Niinisto).
По его словам, к этому решению Финляндию подтолкнули события в Украине. Он подчеркнул, что "заявление Финляндии о членстве не направлено против кого бы то ни было".
"Безопасность - это не игра с нулевой суммой. Когда безопасность Финляндии максимальна, она ни от кого не зависит, повышается общая безопасность", - сказал президент. Он отметил, что членство в НАТО поддерживается в обществе страны.
12 мая Ниинистё и премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin) выступили с совместным заявлением, в котором высказались за приоритетное вступление страны в НАТО.
Членство в НАТО поддержали также парламентские комитеты по обороне и внешней политике. По подсчетам телерадиовещания Yle, за вступление в НАТО выступают около 130 депутатов парламента из 200.
Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному по заказу портала телерадиовещания Yle, 76% финнов хотят видеть Финляндию в НАТО.
Заявка сначала будет рассмотрена Советом НАТО, после чего начнутся переговоры с НАТО и соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса, что может занять месяцы.
Такие крупные страны НАТО как США, Франция, Германия и Великобритания пообещали поддержку Финляндии в течение периода рассмотрения заявки. Финляндия должна будет обратиться за помощью и уточнить, какая помощь потребуется. Это может быть военная поддержка, обмен разведданными, киберзащита и проведение совместных военных учений.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Финляндию и Швецию примут в альянс "с распростертыми объятиями" и обещал провести процедуры приема в кратчайшие сроки.
Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции увеличит протяженность границ РФ с блоком еще более чем на 1,2 тыс. км.
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