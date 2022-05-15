Глава МИД Швеции заявила, что Стокгольм признает PKK террористической организацией

Швеция признает PKK террористической организацией, заявила глава МИД страны Анн Линде.
"Как и Европейский союз, мы считаем PKK террористической организацией", - отметила глава шведской дипломатии.
Возможно, речь идет о "недоразумении", приводит ее слова газета Aftonbladet.
"Неправда, что мы не будем классифицировать PKK как террористическую организацию. Если такое восприятие имело место, то следует все разъяснить. В воскресенье проведем переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу", - заявила Линде.
Ранее СМИ сообщили, что Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО в начале будущей недели. Тем временем в Анкаре заявили о препятствиях на пути вступления этих стран в альянс, пояснив царящие в Турции настроения. Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что страна, которая станет союзником по НАТО, не должна поддерживать YPG/PKK.
"Эти две страны (Швеция и Финляндия) открыто поддерживают PKK и YPG. А это террористические организации", - пояснил глава турецкой дипломатии, слова которого приводит "Анадолу".
Накануне министры иностранных дел Турции, Швеции и Финляндии Мевлют Чавушоглу, Анн Линде и Пекка Хаависто провели трехсторонную встречу в Берлине. Стороны обсудили вопрос вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО.
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