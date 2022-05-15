Латвия расторгла договор с Беларусью о перевозке военных грузов через свои порты

Латвия приняла решение о расторжении соглашения, разрешавшего прямое железнодорожное сообщение для перевозки военных грузов из Беларуси в третьи страны через латвийские порты, заявило министерство сообщения Латвии.

"Соглашение о прямых перевозках военных грузов из Республики Беларусь в третьи страны с использованием портов Латвийской Республики" было принято решением правительства от 25 января 1994 года, когда Латвия еще не вступила в Европейский союз. Латвия присоединилась к ЕС 1 мая 2004 года, а 29 марта 2004 года стала членом НАТО. Ввиду этого Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и соглашение с Беларусью не соответствует этим нормам", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что правительство Латвии "в целом пересматривает двусторонние отношения с Россией и Беларусью в контексте войны России в Украине".