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Дальнее зарубежье 15.05.2022 15:30

Латвия расторгла договор с Беларусью о перевозке военных грузов через свои порты

Латвия приняла решение о расторжении соглашения, разрешавшего прямое железнодорожное сообщение для перевозки военных грузов из Беларуси в третьи страны через латвийские порты, заявило министерство сообщения Латвии.

"Соглашение о прямых перевозках военных грузов из Республики Беларусь в третьи страны с использованием портов Латвийской Республики" было принято решением правительства от 25 января 1994 года, когда Латвия еще не вступила в Европейский союз. Латвия присоединилась к ЕС 1 мая 2004 года, а 29 марта 2004 года стала членом НАТО. Ввиду этого Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и соглашение с Беларусью не соответствует этим нормам", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что правительство Латвии "в целом пересматривает двусторонние отношения с Россией и Беларусью в контексте войны России в Украине".

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ЛАТВИЯ, ПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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