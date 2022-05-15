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Дальнее зарубежье 15.05.2022 16:00

Глава МИД Хорватии посчитал достижимым консенсус по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Страны НАТО способны добиться консенсуса по вопросу о вступлении в альянс Швеции и Финляндии, заявил в воскресенье глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман.

"Думаю, что обсуждение идет в верном направлении. Надеюсь, что у нас состоится удачная финальная дискуссия, и что мы сможем добиться результата и продемонстрировать солидарность", - приводят его слова европейские СМИ.

В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила мнение, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может пройти "очень быстро".

Главы МИД НАТО в воскресенье проводят встречу в Берлине. Вопрос о расширении альянса за счет Стокгольма и Хельсинки - один из центральных на ней. Тем временем в Анкаре заявили о препятствиях на этом пути, пояснив царящие в Турции настроения. Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что страна, которая станет союзником по НАТО, не должна поддерживать YPG/PKK.

"Эти две страны (Швеция и Финляндия) открыто поддерживают PKK и YPG. А это террористические организации", - заявил глава турецкой дипломатии, слова которого приводит "Анадолу".

Накануне министры иностранных дел Турции, Швеции и Финляндии Мевлют Чавушоглу, Анн Линде и Пекка Хаависто провели трехсторонную встречу в Берлине. Стороны обсудили вопрос вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО.

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Тэги: МИР, ХОРВАТИЯ, НАТО

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