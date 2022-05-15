Президент Финляндии выразил надежду на сохранение диалога с РФ после вступления в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) не исключает, что отношения с Россией изменятся, но надеется на сохранение диалога и после вступления страны в НАТО.
"Самое главное, мы все еще можем говорить, причем открыто, прямолинейно. Это то, что мы сделали вчера", - сказал Ниинистё в воскресенье на совместной пресс-конференции с премьер-министром Санной Марин (Sanna Marin), комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Ниинистё не исключил, что с членством Финляндии в НАТО отношения между двумя странами могут измениться.
"И я уверен, что Россия чувствует то же самое. Тем не менее, должен быть диалог, обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, например, о безопасности в водах Финского залива", - подчеркнул он.
Касаясь негативной реакции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на возможное вступление Финляндии в НАТО, Ниинистё сказал, что, "сказать прямо, я в замешательстве". "Риторика Турции изменилась за последние несколько дней. Месяц назад у меня был телефонный разговор с Эрдоганом. Он сказал, что оценит ее (заявку) положительно", - отметил президент Финляндии.
По его словам, "Финляндии сейчас нужен четкий ответ со стороны Турции" и что он готов к новому разговору с Эрдоганом в ближайшие дни.
В свою очередь, Марин, назвав день принятия решения о вступлении в НАТО "историческим", выразила надежду, что ее страна и Швеция подадут свои заявки в альянс по возможности одновременно.
"Однако точный график процесса - это не вопрос номер один, главное, что обе страны вступят в НАТО", - сказала она.
По ее словам, присоединение двух стран укрепит безопасность региона.
Ранее в воскресенье президент сказал о принятии официального решения о подаче Финляндией заявки на вступление в НАТО.
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