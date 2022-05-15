В Азербайджане 17-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у пятерых, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 673, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано четыре случая.
17-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 709 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 912 человек (+ 8 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 52 человека.
За сутки медики провели 2 тыс. 548 тестов на коронавирус против 2 тыс. 782 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 853 тыс. 222 теста на COVID-19.
Р.Керимов
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