В Азербайджане 17-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у пятерых, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 673, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано четыре случая.

17-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 709 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 912 человек (+ 8 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 52 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 548 тестов на коронавирус против 2 тыс. 782 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 853 тыс. 222 теста на COVID-19.

Р.Керимов