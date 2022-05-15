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Дальнее зарубежье 15.05.2022 17:52

Турция выразила свою обеспокоенность действиями Швеции и Финляндии - Чавушоглу

Турция на неформальной встрече глав МИД стран НАТО выразила свою обеспокоенность действиями Швеции и Финляндии - поддержкой, которую оказывают Стокгольм и Хельсинки террористическим организациям, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО в Берлине.

Он отметил, что, в частности, "турецкая сторона подняла вопрос о помощи вооружением со стороны Швеции", пишет "Анадолу".

Чавушоглу также назвал неприемлемыми экспортные ограничения в отношении Турции со стороны стран, которые намерены вступить в альянс.

Глава МИД Турции коснулся проведенной накануне трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Финляндии и Швеции.

"Было предложено совместно работать для устранения опасений турецкой стороны", - заявил Чавушоглу.

"Обязательно должны быть гарантии безопасности. Эти страны (Финляндия и Швеция - ИФ-Аз) должны прекратить поддерживать террористические организации", - добавил он.

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Тэги: МИР, ТУРЦИЯ, НАТО, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ


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