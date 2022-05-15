Аграрии из Израиля во вторник прибудут в Азербайджан

Вслед за министром финансов Израиля Авигдором Либерманом аграрии из этой страны во вторник отправятся в Азербайджан, чтобы поделиться накопленными знаниями для развития сельского хозяйства, пишет в воскресенье Israel Hayom.

Газета отмечает, что три недели назад Либерман совершил визит в Азербайджан в надежде заключить контракты на поставки в Израиль пшеницы, нефти и карбамида (мочевины).

«Миссия предоставит знания о выращивании пшеницы, орошении и молочной продукции», - пишет издание, добавляя, что в долгосрочной перспективе Министерство сельского хозяйства и аграрного развития Израиля надеется на экономическое сотрудничество с азербайджанской стороной.

По данным газеты, Тель-Авив предоставит Баку технологии выращивания пшеницы, что позже позволит Азербайджану наладить ее экспорт в Израиль.

Р.Керимов