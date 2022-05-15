Пашинян приедет в понедельник в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию с рабочим визитом в понедельник, 16 мая. Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян в Москве примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. 16 мая в Москве ОДКБ отметит 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летие создания организации.

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