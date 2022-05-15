Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7674 RUR   0.0261 GBR   2.0778 TRY   0.1103

Цена на нефть

12.05 $/bbl +/- WTI 106.13 +0.42 Brent 107.45 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Регион 15.05.2022 18:25

Пашинян приедет в понедельник в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию с рабочим визитом в понедельник, 16 мая.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян в Москве примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

16 мая в Москве ОДКБ отметит 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летие создания организации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана, Армении и РФ встретятся в Душанбе Армения ждала, что Россия осенью 2020 года вмешается в войну в Карабахе, но этого не произошло – президент Азербайджана Пашинян заявил о готовности как можно скорее начать строительство армянского участка Зангезурского коридора Спецпредставитель главы МИД РФ посетит Баку РФ уделяет большое внимание договоренностям с Баку и Ереваном по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе - Мишустин Путин и Пашинян обсудили шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az