Блинкен рассказал Кулебе об очередном транше военной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Берлине обсудил ход оказания американской военной помощи Киеву, сообщает в воскресенье госдеп. "Госсекретарь рассказал о подробностях, касающихся очередного транша помощи США в сфере безопасности. Эта помощь призвана усилить обороноспособность Украины", - отмечается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

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