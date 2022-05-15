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Дальнее зарубежье 15.05.2022 18:40

Блинкен рассказал Кулебе об очередном транше военной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Берлине обсудил ход оказания американской военной помощи Киеву, сообщает в воскресенье госдеп.

"Госсекретарь рассказал о подробностях, касающихся очередного транша помощи США в сфере безопасности. Эта помощь призвана усилить обороноспособность Украины", - отмечается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

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Тэги: США, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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