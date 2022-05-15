Глава МИД Германии заявила, что для Швеции и Финляндии открыты двери в НАТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала Швеции и Финляндии поддержку при вступлении в НАТО.

"Если население в Швеции и Финляндии хочет, чтобы эти страны вступили в НАТО, то оно выражает изменение миропорядка в Европе. Швеция и Финляндия - не только наши партнеры и друзья, но и уже давно члены нашей европейской семьи. Поэтому они могут располагать нашей полной поддержкой в том, что касается их безопасности", - заявила Бербок в воскресенье в Берлине по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО.

"Двери в НАТО открыты для вас, если вы хотите вступить в НАТО, то мы примем вас с распростертыми объятиями", - добавила она.

В политическом и военном плане обе страны "готовы для вступления" в альянс, полагают в МИД ФРГ.

"В этом нет никаких сомнений", - заявила Бербок.