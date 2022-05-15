Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7674 RUR   0.0261 GBR   2.0778 TRY   0.1103

Цена на нефть

12.05 $/bbl +/- WTI 106.13 +0.42 Brent 107.45 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.05.2022 19:05

Глава МИД Германии заявила, что для Швеции и Финляндии открыты двери в НАТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала Швеции и Финляндии поддержку при вступлении в НАТО.

"Если население в Швеции и Финляндии хочет, чтобы эти страны вступили в НАТО, то оно выражает изменение миропорядка в Европе. Швеция и Финляндия - не только наши партнеры и друзья, но и уже давно члены нашей европейской семьи. Поэтому они могут располагать нашей полной поддержкой в том, что касается их безопасности", - заявила Бербок в воскресенье в Берлине по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО.

"Двери в НАТО открыты для вас, если вы хотите вступить в НАТО, то мы примем вас с распростертыми объятиями", - добавила она.

В политическом и военном плане обе страны "готовы для вступления" в альянс, полагают в МИД ФРГ.

"В этом нет никаких сомнений", - заявила Бербок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, АННАЛЕНА БЕРБОК


Похожие новости


Бербок сообщила об участии во встрече глав МИД НАТО коллег из Финляндии и Швеции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az