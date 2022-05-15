Генсек НАТО заявил о вере в консенсус с Турцией по вопросу членства Швеции и Финляндии в альянсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в воскресенье заявил, что союзники по альянсу верят в возможность достижения взаимопонимания с Анкарой по вопросу членства Швеции и Финляндии в этой организации.

"Турция - важный союзник. Турция выражала некоторую обеспокоенность. А когда есть беспокойства и вопросы, мы в НАТО садимся за стол переговоров. И я уверен, что мы придем к взаимопониманию и согласию по поводу того, что делать дальше по вопросу о членстве в альянсе", - заявил Столтенберг по итогам саммита глав МИД стран НАТО.

Он также выразил надежду на то, что опасения Турции по поводу вступления в НАТО Швеции и Финляндии "не приведут к существенной задержке" рассмотрения данного вопроса альянсом.

"Надеюсь, все пройдет быстро и легко", - отметил Столтенберг.

Генсек вновь заявил о том, что все страны-участницы альянса поддерживают его политику "открытых дверей".