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СБ ООН обсудит тему продовольственного кризиса в мире - Блинкен

Тему проблем, появившихся в мире в сфере продовольствия, обсудят на предстоящей неделе в Совете безопасности ООН, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.

"На неделе СБ ООН проведет заседания по поводу того, какие меры мы можем принять для решения проблемы продовольствия", - сказал он на пресс-конференции в Берлине, добавив, что работой по этой теме также займутся "министры иностранных дел".

Блинкен пояснил, что риск нехватки продовольствия в мире возник из-за событий в Украине.

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Тэги: США, ООН, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ЭНТОНИ БЛИНКЕН


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