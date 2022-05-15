СБ ООН обсудит тему продовольственного кризиса в мире - Блинкен

Тему проблем, появившихся в мире в сфере продовольствия, обсудят на предстоящей неделе в Совете безопасности ООН, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.

"На неделе СБ ООН проведет заседания по поводу того, какие меры мы можем принять для решения проблемы продовольствия", - сказал он на пресс-конференции в Берлине, добавив, что работой по этой теме также займутся "министры иностранных дел".

Блинкен пояснил, что риск нехватки продовольствия в мире возник из-за событий в Украине.