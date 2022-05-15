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СНГ 15.05.2022 20:20

Министр обороны Беларуси прогнозирует расширение ОДКБ до «десятков государств»

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин прогнозирует значительное расширение Организации Договора о коллективной безопасности в ближайшем будущем.

"Я думаю, что Организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств", - заявил он в интервью газете "Во славу Родины".

Он добавил, что ОДКБ будет развиваться не только по количественному, но и по качественному критерию.

"Угрозы и вызовы постоянно меняются. Конечно, я не думаю, что куда-то исчезнут цветные революции, пропадут терроризм и наркотрафик, торговля людьми и биологические угрозы. На фоне этих вызовов и будет развиваться Организация, определяя соответствующие формирования и средства, которые должны противодействовать новым вызовам и угрозам", - сказал Хренин.

Членами ОДКБ сегодня являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ОДКБ, МИНОБОРОНЫ


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