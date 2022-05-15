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Дальнее зарубежье 15.05.2022 20:05

Правящая в Швеции партия высказалась за вступление в НАТО

Находящаяся у власти в Швеции Социал-демократическая партия выступила за вступление страны в НАТО, заявила глава шведского МИД Анн Линде.

"Сегодня Социал-демократическая партия Швеции приняла историческое решение: она решила поддержать вступления в оборонительный альянс - НАТО", - написала она в твиттере.

Линде добавила, что действия России в Украине, по мнению Стокгольма, ухудшили ситуацию в сфере безопасности не только для Швеции, но и для всей Европы.

В заявлении партии указывается, что она будет работать над тем, чтобы Стокгольм подал заявку на вступление в НАТО. При этом в партии исходят из того, что вступление должно состояться на определенных условиях: в стране не следует размещать ядерное оружие. Также под запретом должны быть постоянные базы Североатлантического альянса.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, НАТО, АНН ЛИНДЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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