Правящая в Швеции партия высказалась за вступление в НАТО

Находящаяся у власти в Швеции Социал-демократическая партия выступила за вступление страны в НАТО, заявила глава шведского МИД Анн Линде.

"Сегодня Социал-демократическая партия Швеции приняла историческое решение: она решила поддержать вступления в оборонительный альянс - НАТО", - написала она в твиттере.

Линде добавила, что действия России в Украине, по мнению Стокгольма, ухудшили ситуацию в сфере безопасности не только для Швеции, но и для всей Европы.

В заявлении партии указывается, что она будет работать над тем, чтобы Стокгольм подал заявку на вступление в НАТО. При этом в партии исходят из того, что вступление должно состояться на определенных условиях: в стране не следует размещать ядерное оружие. Также под запретом должны быть постоянные базы Североатлантического альянса.