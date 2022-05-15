Главы МИД стран НАТО обсудили в Берлине помощь Украине и подготовку к саммиту альянса в Мадриде

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "свободной и конструктивной политической дискуссией" состоявшуюся в Берлине 14-15 мая неформальную встречу министров иностранных дел стран Североатлантического альянса; одной из центральных тем была ситуация в Украине и дальнейшие перспективы отношений с Россией.
"Сегодня союзники обсудили нашу решительную поддержку Украины, дальнейшее укрепление сдерживания и обороны НАТО, а также (...) нашу будущую позицию в отношении России", - заявил Столтенберг в воскресенье на пресс-конференции, в которой по причине заражения COVID-19 участвовал по видеосвязи из Брюсселя.
"Мы должны продолжать наращивать и поддерживать нашу военную поддержку Украине", - подчеркнул генсек альянса.
Он также сообщил, что накануне вечером Финляндия и Швеция проинформировали натовских министров о своих возможных заявках на членство в Организации Североатлантического договора.
"Им решать, хотят ли они вступить в НАТО. Мы будем уважать любое их решение, потому что все суверенные нации имеют право выбирать свой собственный путь. Финляндия и Швеция являются ближайшими партнерами НАТО. Если они решат подать заявку, это будет исторический момент", - отметил Столтенберг.
По его словам, членство в НАТО этих двух стран повысит общую безопасность Североатлантического альянса.
"Министры также обсудили наш предстоящий саммит в Мадриде. Мы примем важные решения, чтобы усилить сдерживание и оборону НАТО, чтобы отразить новую реальность безопасности в Европе и далее взаимодействовать с партнерами-единомышленниками, ближними и дальними, оказывать им поддержку, и утвердить нашу следующую стратегическую концепцию, план НАТО для эпохи стратегической конкуренции", - добавил Столтенберг по итогам состоявшегося в Берлине министерского совещания НАТО.
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