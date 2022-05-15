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СНГ 15.05.2022 20:30

СМИ сообщили о перестрелке на границе Афганистана и Таджикистана

Афганский информационный канал Afghanistan International сообщил в воскресенье о произошедших вооруженных столкновениях на афганско-таджикском участке границы.

"Местные источники на севере Афганистана сообщают, что таджикские пограничники и силы талибов в течение четырех часов вели перестрелку в субботу вечером на общей границе в районе Шерхан-Бандар", - сообщил канал.

"Согласно этим источникам, столкновения произошли после словесной напряженности между силами талибов и таджикскими пограничниками, и талибы открыли огонь первыми", - отмечается в сообщении.

До сих пор ни правительственные структуры Таджикистана, ни Афганистана не комментировали это сообщение.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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