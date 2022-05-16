Минобороны Беларуси сообщило о концентрации украинских войск на границе

Первый заместитель начальника Генштаба ВС Беларуси Игорь Король сообщил о концентрации подразделений ВСУ и боевой техники НАТО у границ республики.
"Имеются объективные данные, что вблизи наших границ на Овручском направлении развернуты американские станции контрбатарейной борьбы. Сегодня на Ровенском направлении Украина сосредоточила против Республики Беларусь порядка 10 тыс. военнослужащих. На Овручском направлении их 6 тыс., на Черниговском - 4,5 тыс. Есть среди них артиллерийские (части), вооруженные самыми современными американскими средствами, и подразделения противовоздушной обороны", - сказал он в эфире телеканала СТВ в воскресенье.
"Украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами. Все вооружены, все с боевым оружием, поэтому провокации могут быть любыми", - добавил представитель белорусского Генштаба.
Он отметил, что "сегодня уже имеется информация, что очень много военнослужащих Украины - порядка 1500 человек - обучаются в учебных центрах Германии, Польши, также на территории Эстонии открыт такой учебный центр, где они обучаются применению новых видов оружия, которое им будут поставлять по ленд-лизу". "Поэтому говорить о том, что будут сбагривать один металлолом, наверное, неправомерно", - отметил Король.
Первый замначальника Генштаба ВС Беларуси также рассказал о ситуации на западной границе республики.
"Более 260 боевых танков, порядка 150 боевых самолетов, 164 боевых вертолета. В Средиземном море и в Балтике создана ударная группировка носителей крылатых ракет. К сожалению, крылатые ракеты - это не есть оружие для защиты, это оружие прежде всего для нападения. Дальность, досягаемость этих ракет позволяет им осуществлять огневое воздействие на территорию всей нашей страны", - подчеркнул он.
"На территории Польши и стран Балтии на границе с Беларусью на сегодня насчитывается 16 боеготовых батальонных тактических групп. Из них четыре - многонациональные (НАТО) и 12 - чисто американские. Такого не было никогда. Эти батальонные тактические группы находятся на полигонах вблизи наших границ, они полностью готовы, укомплектованы, имеют запасы и готовы действовать по своему непосредственному предназначению", - отметил Король.
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