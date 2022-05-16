Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7674 RUR   0.0261 GBR   2.0778 TRY   0.1103

Цена на нефть

13.05 $/bbl +/- WTI 110.49 +4.36 Brent 111.55 +4.10

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 16.05.2022 01:30

Санкции понизили экспорт из Беларуси в ЕС и Северную Америку на $16-18 млрд

Из-за экономических санкций, введенных против Беларуси в последнее время, экспорт в страны ЕС и Северной Америки из этой страны был заблокирован в объеме $16-18 млрд в год, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"Санкции Запада заблокировали экспорт из Беларуси в страны Евросоюза и Северной Америки в объеме $16-18 млрд в год", - заявил он в интервью телеканалу Al-Arabia, фрагмент которого был показан в воскресенье на телеканале "Беларусь 1".

Глава белорусского правительства обратил внимание на тот факт, что экономические потери для его страны будут иметь временный характер, а белорусский экспорт быстро переориентируется на Восток.

"Переориентация на Восток не является вынужденной мерой в ответ на давление со стороны Запада, как это многие пробуют представить. Это скорее наверстывание того, что мы сами недоработали на Востоке. В этом отношении для Беларуси с ее открытой, экспортно-ориентированной экономикой огромное значение в нынешних условиях имеет интенсификация работы во всех регионах Азии, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Южной Америки", - отметил Головченко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, САНКЦИИ, ЭКСПОРТ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Белорусских грузоперевозчиков обязали покинуть территорию ЕС до 16 апреля Премьер Беларуси убежден, что западные компании будут сожалеть о решении покинуть рынки России и Беларуси Дополнительные санкции ЕС против Беларуси вступят в силу 10 марта ЕС ввел санкции против 22 белорусских военачальников ЕС введет новые санкции в отношении Беларуси - глава Еврокомиссии Лукашенко заявил, что контрсанкции в отношении Запада будут наращиваться

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az