Ким Чен Ын приказал привлечь военных к обеспечению населения медикаментами - ЦТАК

В условиях распространения в стране "неизвестной лихорадки" лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился привлечь к бесперебойному обеспечению аптек необходимыми медикаментами военно-медицинскую службу армии, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Он издал приказ (...) о немедленной стабилизации снабжения города Пхеньян медикаментами путем привлечения мощных сил военно-медицинской службы народной армии", - говорится в сообщении по итогам экстренного заседания политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране.

Ким Чен Ын отметил, что судебный и прокурорский секторы, которые "обязаны жестко гарантировать реализацию политики партии, не смогли должным образом осуществлять правовой надзор и контроль и устранить ряд негативных явлений в общенациональном обращении и продаже лекарств".

Он подверг критике главу Центральной прокуратуры "за безделье и халатное отношение к своим обязанностям и безответственность, который не чувствует угрызений совести и не играет никакой роли".

В воскресенье КНДР сообщила о восьми новых смертных случаях в результате заболевания. Всего в стране зафиксировано 50 летальных исходов и выявлено более 392,9 тыс. человек с симптомами лихорадки. Мировые эксперты считают, что эта лихорадка является коронавирусом. Пока в Пхеньяне официально объявлено об одном скончавшемся от варианта COVID-19 "омикрон".