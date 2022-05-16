США доставили Украине 89 гаубиц

Посольство США в Украине сообщило, что 89 из 90 переданных Штатами гаубиц уже находятся в этой стране, многие используются на передовой.

"Гаубицы М-777 в действии. Это часть последнего пакета помощи вооруженным силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США. Все 90 гаубиц, отправленных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине, многие уже работают на передовой", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере в воскресенье.