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СНГ 16.05.2022 09:01

США доставили Украине 89 гаубиц

Посольство США в Украине сообщило, что 89 из 90 переданных Штатами гаубиц уже находятся в этой стране, многие используются на передовой.

"Гаубицы М-777 в действии. Это часть последнего пакета помощи вооруженным силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США. Все 90 гаубиц, отправленных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине, многие уже работают на передовой", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере в воскресенье.

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Тэги: УКРАИНА, США, ГАУБИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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