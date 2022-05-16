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Дальнее зарубежье 16.05.2022 09:31

В Эстонии стартуют крупнейшие военные маневры Сил обороны "Еж 2022"

В Эстонии в сопровождении ряда учений НАТО в понедельник начнутся крупнейшие учения Сил обороны "Еж-2022", в которых примут участие около 15 000 военнослужащих Сил обороны и военнослужащих стран-союзников и стран-партнеров.

"В ходе учений будет проверена боеготовность Сил обороны и их способность реагировать на международные угрозы. Главное внимание будет уделено проверке готовности 2-й пехотной бригады и Центра стратегических коммуникаций киберкомандования, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба Сил обороны.

Учения пройдут с 16 мая по 3 июня и охватят почти всю Эстонию. Основные маневренные действия подразделений пройдут в Южной Эстонии, боевые стрельбы состоятся на Центральном полигоне Сил обороны и на острове Сааремаа.

Помимо "Еж 2022", одновременно в Эстонии и поблизости от нее проводится еще несколько учений. Латвия организует учения Namejs, в рамках которых, среди прочего, отрабатываются трансграничное сотрудничество и совместные с Силами обороны Эстонии процедуры командования. В рамках учений Defender Europe морские пехотинцы США будут взаимодействовать с эстонскими военнослужащими на Сааремаа, пройдут боевые стрельбы на море. Штаб Северной дивизии НАТО проведет учения Knight Legion.

В учениях "Еж 2022" примут участие сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морской флот, ополчение "Кайтселийт", а также Киберкомандование, Командование поддержки и Командование специальных операций. Кроме того, в учениях примут участие подразделения дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО, а также подразделения союзников, прибывших сюда на время учений.

В учениях участвуют около 7100 резервистов, 2500 солдат-срочников, 2000 военнослужащих-контрактников и 4200 солдат союзников из десяти стран. Задействованы сотни единиц техники, в том числе бронетехника, БМП, танки, корабли, вертолеты и самолеты.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ


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