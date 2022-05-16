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Дальнее зарубежье 16.05.2022 09:43

Глава Пентагона предоставил министру обороны Украины информацию о своем разговоре с Шойгу, сообщили в Минобороны США

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил своему украинскому коллеге Алексею Резникову о состоявшемся разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

"Министр обороны Остин представил обновленную информацию о своем телефонном разговоре 13 мая с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Отмечается, что Остин подтвердил неизменную поддержку США суверенитета Украины. Министры обороны США и Украины обязались поддерживать тесный контакт.

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