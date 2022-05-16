Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7674 RUR   0.0261 GBR   2.0778 TRY   0.1103

Цена на нефть

13.05 $/bbl +/- WTI 110.49 +4.36 Brent 111.55 +4.10

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 16.05.2022 09:21

Германия намерена прекратить импорт российской нефти до конца года

Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если Европейский союз не сможет договориться о введении общеевропейского запрета в рамках следующего пакета санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.

По словам чиновников, администрация канцлера Олафа Шольца уже предпринимает усилия по заключению сделок с альтернативными поставщиками, и правительство уверено, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев.

Как отметили собеседники агентства, правительство Шольца намерено продвигать свой национальный план в рамках санкций Европы в отношении России. При этом источники не уточнили, какие страны восполнят дефицит.

Тем временем агентство сообщает, что нефтяные санкции и энергетическая безопасность будут в центре внимания на встрече Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в четверг, а также в ходе переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Берлине в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az