Германия намерена прекратить импорт российской нефти до конца года

Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если Европейский союз не сможет договориться о введении общеевропейского запрета в рамках следующего пакета санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.
По словам чиновников, администрация канцлера Олафа Шольца уже предпринимает усилия по заключению сделок с альтернативными поставщиками, и правительство уверено, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев.
Как отметили собеседники агентства, правительство Шольца намерено продвигать свой национальный план в рамках санкций Европы в отношении России. При этом источники не уточнили, какие страны восполнят дефицит.
Тем временем агентство сообщает, что нефтяные санкции и энергетическая безопасность будут в центре внимания на встрече Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в четверг, а также в ходе переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Берлине в пятницу.
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