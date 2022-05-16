Цены на нефть снижаются на сигналах резкого спада экономической активности в Китае из-за карантинных мер, введенных в стране для сдерживания распространения COVID-19.
Согласно статданным, опубликованным в понедельник, промпроизводство в КНР в апреле снизилось впервые с марта 2020 года, а сокращение розничных продаж стало максимальным с этого же времени.
Китай является крупнейшим мировым импортером нефти, и слабые статданные по экономике говорят о вероятном снижении потребления энергоресурсов в стране.
Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в понедельник составляет $109,14 за баррель, что на $2,41 (2,16%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $4,1 (3,8%), до $111,55 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $108,27 за баррель, что на $2,22 (2,01%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась $4,36 (4,1%), до $110,49 за баррель.
По итогам прошлой недели Brent подорожала на 0,8%, WTI - на 0,7%.
Между тем, министры финансов стран ЕС готовятся в понедельник провести встречу в Брюсселе для обсуждения очередного раунда санкций в отношении РФ. Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны готовы рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия.
Германия при этом планирует прекратить импорт нефти из РФ к концу этого года, даже если ЕС не примет скоординированного решения о введении эмбарго, отмечает агентство Bloomberg.
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