Манат подешевел к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 16 мая ЦБА установил на уровне 1,7683 манат/1EUR (13 мая - 1,7674 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 16 мая установил на уровне 0,0263 манат/1RUB (13 мая - 0,0261 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
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