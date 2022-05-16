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Внешняя политика 16.05.2022 10:17

Алиев посетил посольство ОАЭ в Баку, выразил соболезнования в связи с кончиной шейха Халифа бин Зайеда Аль Нахайяна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник посетил посольство ОАЭ в Баку и выразил соболезнования в связи с кончиной шейха Халифа бин Зайеда Аль Нахайяна.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Эмир Абу-Даби и президент ОАЭ шейх Халифа ибн Заид Аль Нахайян скончался 13 мая в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.

Как сообщалось ранее, Алиев в тот же день выразил соболезнования премьер-министру ОАЭ шейху Мухаммаду бин Рашиду аль Мактуму, а также наследному принцу Абу-Даби Мухаммаду бин Зайеду Аль Нахайяну соболезнования в связи с кончиной Аль Нахайяна.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОАЭ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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