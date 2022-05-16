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Инфраструктура и тендеры 16.05.2022 10:36

Азерсу отбирает подрядчика для реконструкции системы водоснабжения в селах Нефтчалинского района

ОАО «Азерсу» отбирает подрядчиков для улучшения водоснабжения сел Нефтчалинского района, расположенных вдоль реки Кура.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

По оценкам Азерсу, стоимость предмета тендера превышает $3 млн.

Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 1 июля 2022 года.

Тендерная процедура вскрытия предложений состоится 4 июля в 16:00.

Адрес: г.Баку, пр. Московский, 67;

Контактные лица: Мурад Абышев; Тел: (012) 431-47-67 (внутр. 1087); murad.abishev@azersu.az, Интизам Новрузов; Тел: (012) 431-47-67 (внутр. 2259), e-mail: intizam.novruzov@azersu.az.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРСУ, НЕФТЧАЛА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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