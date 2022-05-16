Азерсу отбирает подрядчика для реконструкции системы водоснабжения в селах Нефтчалинского района

ОАО «Азерсу» отбирает подрядчиков для улучшения водоснабжения сел Нефтчалинского района, расположенных вдоль реки Кура. Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов. По оценкам Азерсу, стоимость предмета тендера превышает $3 млн. Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 1 июля 2022 года. Тендерная процедура вскрытия предложений состоится 4 июля в 16:00. Адрес: г.Баку, пр. Московский, 67; Контактные лица: Мурад Абышев; Тел: (012) 431-47-67 (внутр. 1087); murad.abishev@azersu.az, Интизам Новрузов; Тел: (012) 431-47-67 (внутр. 2259), e-mail: intizam.novruzov@azersu.az. Б.Рустамбеков

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