Рябков считает планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО тяжелой ошибкой

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО ошибкой с далеко идущими последствиями.

"Общий уровень военной напряжённости возрастёт, предсказуемости в этой сфере станет меньше. Жаль, что здравый смысл приносится в жертву каким-то фантомным предоставлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации", - сказал он журналистам в Москве.

"Это очередная тяжелая ошибка с далеко идущими последствиями. Но что делать, таков уровень тех, кто принимает соответствующие решения в соответствующих странах", - отметил Рябков.