ЦБ Армении ожидает спада в торговле страны с РФ из-за событий вокруг Украины

Внешнеторговый оборот Армении с Россией сократится в связи российско-украинскими событиями, заявил заместитель председателя Центрального банка Армении Ованнес Хачатрян.
"Объем торговли с Россией составляет $2,5 млрд, из которых $800 млн приходится на долю экспорта, $1,7 млрд - импорта. Динамично развивающиеся события последних месяцев показывают, что объем торговли между Арменией и Россией сократится", - сказал Хачатрян на заседании финансово-кредитной и бюджетной комиссии парламента Армении в понедельник.
По его словам, окончательные оценки ожидающихся изменений в балансе торговли будут готовы в ближайшее время.
Хачатрян также отметил, что объем торговли между Арменией и Украиной составляет $160 млн, $120 млн из которых приходится на долю импорта, который также сократился и близок к нулю.
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