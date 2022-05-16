Премьер Беларуси обсудит в Азербайджане вопросы увеличения товарооборота

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 18 мая отправится с рабочим визитом в Азербайджан, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на агентство БЕЛТА.
«Двухдневная программа (визита Головенко – ИФ) включает в себя встречи с руководством Азербайджана, посещение Гянджинского автомобильного завода, участие в международных выставках Caspian Agro и Inter Food, а также посещение производственного предприятия "Иглим"», - сообщает агентство.
Сам Головенко, комментируя предстоящий визит, отметил, что будет обсуждать в Баку возможности увеличения двустороннего товарооборота. «Направленность визита конкретная и практическая. Если какие-то направления азербайджанскую сторону не интересуют, у них есть более выгодные предложения от других государств, значит, нам надо найти новые. Изыскать возможности для того, чтобы нарастить товарооборот. Сегодня необходимо получить реальный срез обстановки и определить точки роста, которые мы должны продвигать и предметно обсуждать», - сказал он.
Кроме того, в рамках визита запланирована бизнес-встреча деловых кругов Беларуси и Азербайджана.
Э.Шафиев
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