Стокгольм направит дипломатов в Турцию из-за ее возражений против вступления Швеции в НАТО

Стокгольм отправит делегацию в Турцию с целью урегулировать вопросы, из-за которых Анкара возражает против присоединения Швеции к НАТО, заявил глава Минобороны Швеции Петер Хультквист.
"Мы направим группу дипломатов для переговоров с Турцией, чтобы понять, как решить (проблемы - ИФ), и в чем на самом деле они заключаются", - приводят его слова западные СМИ.
Он добавил, что позднее в понедельник шведское правительство примет официальное решение подать заявку на вступление в НАТО.
Накануне в Хельсинки объявили, что Финляндия намерена вступить в НАТО. Затем глава шведского МИД Анн Линде заявила, что находящаяся у власти в Швеции Социал-демократическая партия выступает за присоединение страны к НАТО.
Многошаговый процесс принятия нового члена НАТО контролирует Североатлантический совет - основной орган принятия политических решений в альянсе. В случае подачи заявки на вступление ее сначала рассмотрят в совете, после чего соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса.
Однако ранее власти Турции заявили, что пока отрицательно смотрят на перспективу вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Такая позиция вызвана позицией этих двух скандинавских стран по курдам.
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