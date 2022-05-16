Профилактика на Голубом потоке пройдет 18-29 мая, Турецком - 21-28 июня

Ежегодное профилактическое обслуживание морского газопровода "Голубой поток" из России в Турцию пройдет с 18 по 29 мая, сообщила турецкая государственная компания Botas.

Плановый ремонт на газопроводе "Турецкий поток" пройдет с 21 по 28 июня, также сообщили трубопроводные операторы Botas и Bulgartransgaz.

"Голубой поток" введен в эксплуатацию в 2003 году. Транспортировка газа по магистрали в 2021 году выросла почти в два раза - до 15,98 млрд куб. м, поставив новый рекорд за историю работы магистрали. В сутки магистраль может перекачивать 47,355 млн куб. м газа.

"Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год снабжает газом запад Турции, а также Грецию, Македонию, Румынию, Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину. Магистраль состоит из двух ниток, в сутки каждая из ниток магистрали способна прокачивать до 41,7 млн куб. м газа.