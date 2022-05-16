Лидеры стран ОДКБ обсудят вопросы углубления военного сотрудничества

Лидеры стран ОДКБ на саммите в Москве в понедельник обсудят совершенствование миротворческого потенциала организации, а также углубление военного сотрудничества.

На встрече, как ожидается, лидеры подведут итоги проделанной работы за прошедшие годы. "Имеется в виду обсудить актуальные аспекты совершенствования системы коллективной безопасности, миротворческого потенциала Организации, а также пути отлаживания механизмов быстрого реагирования на кризисные ситуации с учетом опыта миротворческой операции ОДКБ в Казахстане", - отмечается в материалах к саммиту.

Кроме того, "планируется обсуждение вопросов углубления военного сотрудничества и эффективного противодействия всему комплексу традиционных и новых вызовов и угроз, в том числе исходящих с территории Афганистана".

Отдельное внимание, отмечается в документах, будет уделено вопросам биологической безопасности.

Военное сотрудничество в формате ОДКБ осуществляется в соответствии с принятым Советом коллективной безопасности организации в 2020 году планом, рассчитанным на 2021-2025 годы.

"В текущем году планируются традиционные учения с использованием сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на территории Казахстана, Киргизии и Таджикистана", - отмечается в материалах.