Парламент Финляндии обсуждает вопрос о членстве страны в НАТО

Депутаты парламента Финляндии на пленарном заседании в понедельник начали обсуждение доклада правительства о вступлении страны в Североатлантический альянс.
Как сказала, открывая прения, премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin), "членство в НАТО оправдывается тем, что обстановка в области безопасности Финляндии коренным образом изменилась. В конце прошлого года Россия предложила прекратить расширение НАТО. Согласие с требованиями России означало бы значительное ослабление нашего суверенитета и безопасности".
По ее словам, со вступлением в НАТО Финляндия станет частью общей обороны альянса и гарантий безопасности. Оборона Финляндии будет координироваться как часть общей обороны НАТО. "Если на нас нападут, нам помогут. И если другие будут атакованы, мы поможем", - сказала Марин.
Министр иностранных дел Пекка Хаависто (Pekke Haavisto) отметил, что планы Финляндии и Швеции в НАТО получили очень теплый прием в минувшие выходные на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Берлине. "Нам также была обещана помощь в области безопасности в течение периода рассмотрения заявки", - отметил Хаависто.
Он сообщил, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО на этой неделе. Но предупредил, что на пути ратификации договора всеми 30-ю странами НАТО могут возникнуть некоторые трудности.
В основном участники прений выступают за членство страны в НАТО.
Не столь однозначную позицию занимает только входящая в коалицию партия "Союз левых сил". В целом не выступая против, она высказывает определенные сомнения в усилении безопасности страны. Лидер парламентской фракции от этой партии Юсси Сарамо (Jussi Saramo) заметил, что его партия хочет внести "конструктивные и критические замечания в довольно единодушные дебаты".
"После вступления в НАТО на нашей границе будет постоянное напряжение, и наша страна станет в глазах России целью атак и линией фронта воображаемой войны", сказал Сарамо. По его оценке, угрозы безопасности в ближайшее время связаны с членством в альянсе, а не с внеблоковым статусом.
Во многих выступлениях содержатся заверения, что членство Финляндии не направлено против кого-либо и служит только безопасности финнов.
Из 200 депутатов парламента о своем намерении воспользоваться правом на выступление заявили 154 парламентария. Спикер Матти Ванханен (Matti Vanhanen) подсчитал, что выработка позиции парламента по членству в НАТО может быть завершена за один день, если будет произнесено около 60-70 речей. Заранее было объявлено, что парламентские заседания могут продолжиться и во вторник.
Финляндия в воскресенье приняла официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО.
Решение принято на совместном заседании президента и правительственного комитета по внешней политике и политике безопасности. Оно должно быть одобрено парламентом.
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