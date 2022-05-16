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Дальнее зарубежье 16.05.2022 14:20

Глава МВД Латвии подала в отставку

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева сообщила журналистам в понедельник о решении подать в отставку.

Отставки министра на прошлой неделе потребовало Национальное объединение (НО) из-за событий 9 и 10 мая у памятника советским воинам в парке Победы в Риге, где собрались поддерживающие действия России люди. Как ранее заявило НО, если мнение партии не будет учтено, объединение отзовет из правительства своих министров.

По словам Голубевой, она в понедельник узнала о том, что, не дожидаясь аналитического доклада министерства внутренних дел, премьер-министр Кришьянис Кариньш подчинился давлению НО и больше не готов поддержать ее работу. В таких условиях она решила вернуться на должность депутата Сейма.

Премьер Латвии в понедельник созвал внеочередное заседание коалиционных партий, на котором обсуждается требование НО.

По сообщению СМИ, 9 мая возле памятника Освободителям в Пардаугаве выстроилась большая очередь из желающих возложить цветы. Утром следующего дня все цветы сгребли с помощью бульдозера и вывезли. Рижане вновь стали приносить цветы к монументу.

Позже Госполиция Латвии сообщила, что в связи с событиями 10 мая у памятника советским воинам в Пардаугаве начато три уголовных процесса и 20 дел об административных правонарушениях.

Рижская дума 13 мая на внеочередном заседании приняла решение о демонтаже памятника советским воинам в парке Победы.

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Тэги: ЛАТВИЯ, МИНИСТР, ОТСТАВКА


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