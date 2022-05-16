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Дальнее зарубежье 16.05.2022 14:28

McDonald`s уходит с российского рынка

Американская McDonald`s Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, уйдет с российского рынка.

Компания запустила процесс продажи российского бизнеса. Предполагается, что McDonald`s продаст весь портфель ресторанов локальному покупателю, говорится в сообщении компании.

Эти рестораны больше не смогут использовать бренд и меню McDonald`s. При этом компания планирует сохранить свои торговые марки в РФ.

В компании отметили, что гуманитарный кризис, вызванный ситуацией на Украине, и ускоряющаяся непредсказуемость операционной среды привели McDonald`s к заключению, что "дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald`s".

Как сообщалось, ранее компания объявила, что с 14 марта временно приостанавливает обслуживание в российских ресторанах, при этом ее офис в РФ продолжит работать в прежнем режиме. Свое решение компания объяснила тем, что на данный момент "не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости".

В системе McDonald`s в России работает более 62 тыс. человек, на предприятиях поставщиков - еще около 100 тыс.

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